Julia Louis-Dreyfus krijgt Mark Twain-prijs voor humor

"Net als Mark Twain heeft Julie de Amerikaanse cultuur verrijkt met haar iconische, onvergetelijke en hilarische humor", schrijft de president van het instituut.

"Al veertig jaar zijn haar orginele personages een geschenk voor de fysieke komedie, waardoor we in een deuk liggen." De actrice krijgt de prijs in oktober in Washington. Eerdere winnaars zijn Richard Pryor, Tina Fey, Will Ferrell en Bill Cosby. De laatste moest zijn prijs weer inleveren na talloze beschuldigingen van seksueel misbruik.

De 57-jarige Louis-Dreyfus brak door met haar rol als Elaine Benes in de komedieserie Seinfeld. Voor die rol won ze haar eerste Emmy. Later volgde er nog zeven voor haar rollen in The new adventures of old Christine en Veep.

Het zevende seizoen van Veep is uitgesteld, omdat Louis-Dreyfus met succes werd behandeld voor borstkanker. In 2019 worden de nieuwe afleveringen uitgezonden door HBO. De opnames voor het nieuwe seizoen gaan in augustus van start.