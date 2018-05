Vlaams-Nederlandse film Girl opent filmfestival Gent

De Belgische film is zaterdagavond tijdens het filmestival van Cannes bekroond met de Camera d'Or, de prijs voor de beste debuutfilm van het jaar op het festival van Cannes. De Camera d'Or geldt naast de Palm d'Or, de prijs voor de beste competitiefilm, als een van de belangrijkste prijzen op het festival.

Het was niet de eerste prijs die Girl in de wacht sleepte. Eerder won het drama over een jonge transgender die ballerina wil worden, al de Queer Palm, de award voor de best LHBT-film op het festival, en de prijs van de internationale filmcritici. Daarnaast bekroonde de jury van het programma Un Certain Regard de 16-jarige hoofdrolspeler Victor Polster.

Girl is gecoproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. Het camerawerk is ook van een Nederlander, Frank van den Eeden. Het sound design en de mixage zijn gedaan bij het gerenommeerde Nederlandse bedrijf WarnierPosta Amsterdam.

De regisseur is de 26-jarige Lukas Dhont, die met Girl zijn debuut maakt. Distributeur Cinemien brengt Girl eind 2018 uit in de Nederlandse bioscopen.