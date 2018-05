Regisseurs Phil Lord en Chris Miller maken nieuwe film na ontslag Solo

De film moet begin 2020 in de bioscopen gaan draaien, meldt The Wrap.

Het is het eerste nieuwe project dat wordt aangekondigd sinds Miller en Lord werden ontslagen als regisseurs van de nieuwe Star Wars-film Solo.

De producenten van de Star Wars-reeks vonden de komische aanpak van het tweetal, dat eerder The Lego Movie en 21 Jump Street maakte, toch niet werken voor de spin-off over de iconische held Han Solo. Regisseur Ron Howard maakte het project vervolgens af.

Roadtrip

De nieuwe animatiefilm, The Mitchells vs the Machines, gaat over een gezin dat op roadtrip gaat als de machines de macht over de wereld overnemen. De Mitchells zijn de enige die de opstand kunnen neerslaan; zij zullen hun persoonlijke problemen opzij moeten zetten om te slagen in dit doel.