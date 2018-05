Dexter-acteur Michael C. Hall wil niet langer doen 'alsof hij fans vermoordt'

"De meeste fans willen dat ik op die foto's net doe of ik ze wil vermoorden. Dat ik ze wurg bijvoorbeeld", vertelt de acteur tegen het AD.

"In het begin van Dexter heb ik dat weleens gedaan, maar tegenwoordig weiger ik. Dexter is voor mij verleden tijd. Het was mooi, maar ik ben nu met heel andere dingen bezig."

Hall wordt nog altijd veel herkend als het personage Dexter Morgan, een seriemoordenaar in de serie. Hij is nog altijd "verbaasd" over het succes van de serie, omdat het lastig zou zijn sympathie te kweken voor een seriemoordenaar.

"Het was een grote gok die tot mijn verbazing heel goed uitpakte. De serie heeft lange tijd mijn leven bepaald. Misschien duurde het terugkijkend toch net één seizoen te lang."