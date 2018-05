'Blaster'-pistool uit Star Wars-film wordt geveild

Naast het nepwapen worden zo'n veertig andere voorwerpen uit de filmreeks geveild, waaronder een bijl van de Ewok (het fictieve ras uit Return of the Jedi) en de bouwplannen van het schip van Jabba de Hutt.

Het blaster-pistool moet tussen de 300.000 en 500.000 dollar (tussen de 254.500 en 425.000 euro) opleveren. Het wapen, dat voornamelijk uit hout bestaat, werd gebruikt door Han Solo (gespeeld door Harrison Ford).

Het is bij fans bekend van de beroemde filmquote: "Hokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid."

Op 23 juni wordt het pistool geveild in Las Vegas. Vorig jaar bracht een R2-D2-droid (een robotpersonage uit de film) 2,76 miljoen dollar (bijna 1,7 miljoen euro) op.