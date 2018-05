Maker filmposters Bill Gold (97) overleden

Gold begon in de jaren veertig te werken voor filmproductiemaatschappij Warner Brothers. Zijn taak was kunstwerken te maken die een verhaallijn van een film niet verraden.

De illustrator heeft meer dan 2000 affiches gemaakt, waaronder die voor Casablanca, The Exorcist, Dial M for Murder, The Sting en Dirty Harry.

Hoewel Gold in 2003 officieel met pensioen ging, bleef hij posters ontwerpen. Zijn laatste affiche was voor J. Edgar, een film uit 2011 van Clint Eastwood, over de gewezen FBI-directeur J. Edgar Hoover.