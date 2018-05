Michael Douglas produceert somber toekomstdrama

Silo wordt opgenomen in de Amerikaanse stad San Francisco.

In de dramareeks leven veel bewoners van grote steden in silovormige afgeschermde gemeenschappen (gated communities), waarin hun bezittingen en levens worden beschermd, meldt Deadline.

De 74-jarige Douglas krijgt hulp van Peter Horton, die eerder aan Grey's anatomy werkte. Horton zal samen met Raelle Tucker (Jessica Jones) het script verzorgen.

Silo is aangekocht door Atrium TV, een Amerikaanse distributeur die series aan kleinere videodiensten aanbiedt. Of en wanneer de serie te zien is in Nederland, is nog niet bekend.

Naast Silo is Douglas ook als producent betrokken bij Ratched, een serie gebaseerd op One flew over the cuckoo's nest, en de komedieserie The Kominsky method. Beide series worden uitgezonden door Netflix.