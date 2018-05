Cannes update: Harde kritiek op president Trump en Nederlands succes

Meer dan veertig keer gebruikte Spike Lee het woord 'motherfucker' tijdens de persconferentie van zijn nieuwe film BlacKkKlansman. De film vertelt het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van donkere FBI-agent Ron Stallworth (John David Washington, zoon van Denzel Washington) die in de jaren zeventig samen met zijn partner (Adam Driver) wist te infiltreren bij de Ku Klux Klan. Stallworth legde per ongeluk telefonisch contact; zijn partner met een lichte huidskleur gaf acte de présence op de Klan-meetings.

Lee haalde onder meer hard uit naar president Donald Trump. Het beangstigt de donkere filmmaker wat Trump het afgelopen jaar heeft bewerkstelligd. "Leugens worden getrumpt tot waarheid", verzuchtte de activistische filmmaker. “Ik vind het doodeng. Ik hoop dat deze film voor sommige mensen een wake-up call is. We kunnen niet rondlopen alsof er niets aan de hand is. Het kan me niet schelen wat mensen van deze film vinden; ik volg mijn hart. En ik weet dat wij met deze film aan de goede kant van de geschiedenis staan."

Vuuwerk

Veel vrolijker stemde de nieuwe Star wars-film Solo, waarin de jeugd van een van de grootste helden uit het filmuniversum wordt belicht. De Europese première in Cannes werd dinsdagavond gevierd met het grootste feest in Cannes dit jaar, inclusief een ruim tien minuten durend vuurwerk op het water. De film zelf is - zonder iets te verklappen - een prima toevoeging aan het steeds verder uitdijende universum van de mythische filmreeks, mits de kijker niet al te hoge verwachtingen heeft.

Acteur Alden Ehrenreich, de jonge acteur die in de nieuwe film de iconische titelrol voor zijn rekening neemt, bekende zich de komende week af te sluiten voor alle kritiek die ‘haters’ gaan spuien over zijn vertolking. "Je weet waar je aan begint als je ja zegt tegen een avontuur als dit; het merendeel van de ervaringen die je opdoet, is geweldig, maar dit hoort er ook bij. Ik weet dat dat los van mij staat, want dat gebeurt bij elke film of aankondiging in deze serie."

Het kostte Ehrenreich opvallend weinig moeite om zich voor te bereiden op de rol. De fans en internet boden veel achtergrondinformatie over Han Solo. De taal van zijn kompaan Chewbecca leerde hij spreken dankzij YouTube-video's waarop fans dat deden. "Ik wist alleen niet of het de juiste tongval was. Maar de hoefde natuurlijk ook niet: Han is geen native speaker, hij moet zich alleen verstaanbaar zien te maken."

Whitney

Een ander hoogtepunt dat op het festival buiten competitie werd vertoond, was de documentaire Whitney, een fascinerende reconstructie van de opkomst en ondergang van zangeres Whitney Houston. In een scherpe montage van archiefbeelden én interviews met alle betrokkenen toont regisseur Kevin McDonald hoe het onbekende meisje met haar gouden stem doorbrak, een wereldster werd maar daarna door een aantal verkeerde keuzes - zoals het huwelijk met Bobby Brown en haar te nauwe band met haar opportunistische familie - in 2012 op 48-jarige leeftijd overleed.

De beelden van Houston onder invloed van drank en drugs blijven ontluisterend, net als het interview met Bobby Brown, die claimt dat drugs niets met het leven van zijn ex-vrouw te maken hebben gehad. De leukste - want eerlijkste - quotes komen trouwens van buitenstaanders: haar vaste kapster vertelt dat ze een vibrator kocht en haar eigen bodyguard analyseert vlijmscherp hoe haar familie het geld dat Whitney binnenharkte belangrijker vond dan haar welzijn.

Compromiswinnaar

De Gouden Palm werd zaterdagavond uitgereikt aan Shoplifters van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda, over een klein-crimineel alternatief Japans gezin. De film werd bij gebrek aan grote favorieten in de competitie al enkele dagen genoemd als de ideale 'compromiswinnaar'. Kore-eda bouwt al tientallen jaren aan een sterk, ontroerend oeuvre over familiedynamiek en sociale misstanden. De Grote Prijs ging naar BlacKkKlansman van Spike Lee; de Juryprijs naar het indringende armoededrama Carpaneum van regisseur Nadine Labaki.

Zowel de Palm Dog als de prijs voor beste acteur gingen naar het droevige maffia-epos Dogman van Matteo Garrone, over een simpele hondenverzorger die tegen zijn zin wordt betrokken in een neerwaartse spiraal van geweld. De jury van de Palm Dog droeg ook haar steentje bij aan de doorlopende discussie over vrouwenrechten dit jaar en vroeg producenten van films met klem vrouwelijke viervoeters in de toekomst de juiste credits te geven. "Te vaak worden teefjes als reuen op de aftiteling vermeld", klaagde het juryrapport.

Nederlands succes

Een beetje Nederlands succes was er ook. De Vlaams-Nederlandse coproductie Girl won zaterdagavond maar liefst vier prijzen. De 26-jarige regisseur Lukas Dhont ontving de Camera d'Or (de prijs voor de beste debuutfilm op het festival), de Queer Palm (voor de beste lhbt-film), een prijs van de filmcritici, en de zestienjarige hoofdrolspeler Victor Polster werd bekroond als beste acteur in het bijprogramma Un certain regard.

Het wonderschone Girl ontpopte zich vorige week al tot een van de grote ontdekkingen van het festival. De film is later dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien.