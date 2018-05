Vlaams-Nederlandse film Girl wint reeks prijzen in Cannes

Daarnaast bekroonde de jury van het programma Un Certain Regard de zestienjarige hoofdrolspeler Victor Polster.

Ten slotte won Girl ook de Caméra d'Or, de prijs voor het beste debuut. Deze award geldt, naast de Palme d'Or voor de beste competitiefilm, als een van de belangrijkste prijzen op het festival.

De Palme d'Or (de Gouden Palm, red.) is uiteindelijk in de wacht gesleept door Shoplifters van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-Eda.

De 55-jarige Japanse filmmaker die de hoogste onderscheiding kreeg, vertelt het verhaal van een samengeraapte familie buitenbeentjes, die aan de rand van de samenleving bivakkeert. De film liet een goed beeld zien van het familieleven en had verrassende plotwendingen volgens de kritieken.

De Palme d'Or ging in 1997 voor het laatst naar Japan voor The Eel van Shohei Imamura.

Ontdekking

Girl ontpopte zich eerder deze week tot een van de grote ontdekkingen van het festival. Na de eerste vertoning was er een staande ovatie van meer dan tien minuten. Girl is gecoproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films.

Het camerawerk is ook van een Nederlander, Frank van den Eeden. Het sound design en de mixage zijn gedaan bij het gerenommeerde Nederlandse bedrijf WarnierPosta Amsterdam.

Bioscoop

De regisseur is de 26-jarige Lukas Dhont, die met Girl zijn debuut maakt. Hij schreef zijn scenario nadat hij in een krant een artikel las over een vijftienjarige transgender die een balletopleiding wilde doen. ''Dat verhaal greep me zo aan", vertelde de Belgische regisseur in een interview.

''Dat die tiener niet alleen de moed heeft te zeggen: ik ben in het verkeerde lijf geboren. Maar dat zij er ook voor koos om ballerina te worden, het toonbeeld van vrouwelijkheid. Ik vond haar direct een heldin en besloot: als ik ooit de kans krijg een speelfilm te maken, gaat deze over dit onderwerp."

Distributeur Cinemien brengt Girl eind dit jaar uit in de Nederlandse bioscopen.