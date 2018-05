Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De grootste serie deze week is het tweede seizoen van 13 Reasons Why In de eerste reeks van deze immens populaire, controversiële serie pleegde de studente Hannah (Katherine Langford) zelfmoord. Ze liet verschillende audiotapes achter, gericht aan de medestudenten die haar het leven zuur maakten. Langzaam maar zeker komen hierdoor de meest schokkende gebeurtenissen aan het licht.

Het tragische verhaal van Hannah leek na een seizoen afgerond. Haar woedende ouders (Kate Walsh en Brian d’Arcy James) klagen de middelbare school van hun dochter echter aan, waardoor de hele zaak nog eens wordt doorgenomen. Hannahs beste vriend Clay (Dylan Minnette) ziet zijn vriendin ineens overal opduiken, terwijl er nieuwe informatie aan het licht komt.

Het tweede seizoen 13 Reasons Why staat nu in zijn geheel op Netflix. Tegelijkertijd verscheen 13 Reasons Why: Beyond The Reasons. In deze reeks praten de cast, schrijvers en professionals uit de geestelijke gezondheidszorg over de inhoud van de serie.

Verder was het deze week rustig op seriegebied. Wel verscheen het tweede seizoen van het historisch drama The Last Kingdom. In dit verhaal verzetten de Saksische koninkrijken zich tegen de plunderende en rovende Noormannen. Uthred (Matthew MacFadyen) probeert zijn landgoed in Bebbanburg terug te veroveren, maar raakt verwikkeld in een vuil politiek spel. Een derde seizoen van The Last Kingdom werd in april aangekondigd en verschijnt later dit jaar.

De aflevering van Designated Survivor die deze week verscheen is mogelijk de allerlaatste. Televisiezender ABC zette de ontwikkeling van de serie stop, nadat de kijkcijfers terugliepen. Via streaming video zijn de avonturen van president Kirkman (Kiefer Sutherland) wél erg populair. Volgens geruchten probeert Netflix onder haar eigen vlag een doorstart te maken.

Films

In Cargo is de wereld ten onder gegaan aan een levensgevaarlijke ziekte. Patiënten veranderen na besmetting in walgelijke zombies. Andy (Martin Freeman) en zijn vrouw Kay (Susie Porter) ontwijken de schuifelende griezels op hun woonboot, maar dit houden ze niet eeuwig vol. Andy raakt geïnfecteerd en probeert met zijn laatste adem een veilig onderkomen te zoeken voor hun kindje.

Cargo is een bewerking van een korte film uit 2013. Het schrijnende verhaal, van een stervende man die onderdak zoekt voor zijn kind, ging viraal op Youtube en werd ruim 18 miljoen keer bekeken. Het verhaal doet natuurlijk denken aan het postapocalyptische drama The Road uit 2009. De producers van Cargo werkten eerder aan de Australische horrorhit The Babadook.

Documentaires

Wie niet van tienerdrama’s of rampspoed houdt, hoeft niet bij de pakken neer te zitten. De documentaire Food On The Go duikt in de geschiedenis van de Italiaanse keuken. Door de heerlijke smaken en eenvoudige ingrediënten veroverde deze cuisine de halve wereld.

Chefkok Anthony Bourdain bezoekt in het tweede seizoen van The Layover verschillende steden, met hun eigen (eet)cultuur. Wat maakt o.a. New Orleans, Parijs en Dublin zo bijzonder?

Liefhebbers van schattige cottages in lommerrijke streken kunnen afstemmen op de Escape To The Country Collection. Makelaars kijken binnen in de meest schitterende huizen, en vertellen meer over het gebied waar ze te vinden zijn.