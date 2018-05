Rechten film Redbad al aan veertien landen verkocht

Eerder werden de rechten al verkocht aan de VS en diverse landen in het Midden Oosten. De film is eind juni in Nederland te zien.

Redbad vertelt over de Friese held Radboud (Gijs Naber), die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen.

Andere hoofdrollen worden vertolkt door Lisa Smit, Egbert Jan Weeber, Loes Haverkort, Derek de Lint, Martijn Fischer en Aus Greidanus sr.. Reiné geeft op zondag 27 mei eenmalig een synthesizerconcert in Nederland. De Nederlander is die avond één van de vier performers tijdens de Modulation Event in concertzaal Kytopia in Utrecht.