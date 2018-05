Jennifer Aniston speelt eerste vrouwelijke president VS in nieuwe serie

Tig Notaro, die samen met Stephanie Allynne het script voor de serie schrijft, speelt de vrouw van de president, meldt The Hollywood Reporter.

De politieke komedie draait om Beverly en Kasey Nicholson, Amerika's eerste vrouwelijke president en haar vrouw, de First Lady.

Volgens de producent laat het verhaal zien dat achter elke geweldige vrouw een andere geweldige vrouw staat. Andere rollen in de serie zijn er voor Adam McKay, Will Ferrell, Jessica Elbaum en Betsy Koch.

Friends

De 49-jarige Aniston, die bekend werd dankzij Friends, is ook bezig met een nieuwe dramaserie over de wereld van ochtendtalkshows in New York. Ze is daarin te zien met onder anderen Reese Witherspoon, die ook een gastrol speelde in Friends.