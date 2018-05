Makers The Vampire Diaries komen met nieuwe spin-off

De spin-off Legacies gaat over de kinderen van de huidige hoofdrolspelers van The Vampire Diaries en The Originals. Onder meer de dochter van Klaus Mikaelson (Joseph Morgan), Hope, de tweeling van Alaric Saltzman (Matthew Davis), Lizzie en Josie en andere bovennatuurlijke jongeren komen voorbij in de nieuwe serie.

The Vampire Diaries begon in 2009 en telt acht seizoenen. The Originals, waarvan het laatste seizoen op dit moment wordt uitgezonden, telt vijf seizoenen.