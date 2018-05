'Leonardo DiCaprio wil Spielberg als regisseur voor politiek drama'

Volgens The Wrap zou DiCaprio er zelf oren naar hebben in de huid te kruipen van Grant, die van 1869 tot 1877 president van de VS was. De film is gebaseerd op het boek Grant, dat in 2017 uitkwam en de volksleider in een positiever daglicht stelde dan over het algemeen wordt aangenomen.

Spielberg en DiCaprio werkten al eerder samen: in 2002 maakten ze Catch me if you can. De film, over het leven van oplichter Frank Abagnale, was destijds een hit.

Als de twee weer met elkaar in zee gaan, zal het even duren voordat de biopic van de grond komt. Spielberg heeft eerst nog de vijfde Indiana Jones-film en een remake van West Side Story op de agenda. Ook tekende hij onlangs voor zijn eerste superheldenfilm, rond het DC Comics-personage Blackhawk. DiCaprio werkt momenteel aan het Tarantino-project Once upon a time in Hollywood.