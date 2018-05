Kristen Stewart regisseert speelfilm Chronology of Water

Dat maakte ze bekend tijdens het filmfestival in Cannes.

De 28-jarige Stewart wil deze zomer beginnen met de productie van de film, die een bewerking is van de gelijknamige memoires van schrijfster Lidia Yuknavitch. "Ik ben dol op haar boeken", zei Stewart in Cannes over Yuknavitch. "Haar memoires vormen een heel persoonlijk verhaal. Ze zit in mijn bloed en dat wist ik al voor ik haar ontmoette."

In The Chronology of Water schrijft Yuknavitch openhartig over haar verslaving, die een succesvolle carrière als zwemster in de weg stond. Ook gaat het boek over haar 'risicovolle seksuele activiteiten' en hoe ze haar leven weer op de rit kreeg dankzij het schrijven en het moederschap.

Stewart heeft hoge verwachtingen van haar speelfilmregiedebuut. "Ik ga de beste vrouwelijke rol ooit schrijven." De actrice, die vorig jaar al met een door haar geregisseerde korte film naar Sundance en het Cannes Filmfestival ging, gaat de hoofdrol niet zelf vertolken. "Ik ga een rol schrijven die ik heel graag wil, maar niet ga spelen."