John Travolta moet soms huilen om carrière

De acteur won 24 jaar geleden in Cannes met regisseur Quentin Tarantino de Gouden Palm voor hun film Pulp Fiction. "Mijn leven is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest, ik heb zoveel aan Pulp Fiction te danken", vertelde Travolta tijdens een persgesprek.

"We hadden een paar jaar geleden een grote reünie omdat het twintig jaar geleden was dat de film uitkwam. Ik heb me toen even van de groep afgezonderd, omdat ik moest huilen. Ik bedacht me wat ik allemaal aan die film te danken had. Het was een mijlpaal in mijn carrière."

Het is niet de enige mijlpaal van de man die zichzelf ook vereeuwigde met rollen in Grease, Saturday night fever en Face/Off. De acteur kan niet goed verklaren waarom juist hij in zo veel klassiekers te zien is.

"Ik heb wel altijd vrij bewust opengestaan voor mensen met originele ideeën, of met plannen die nog nooit eerder waren gedaan. Dat gold voor Grease en dat gold ook voor Pulp Fiction."

Travolta kiest zijn rollen vrij instinctief. "En vergeet niet dat ik ook aan heel veel projecten heb meegewerkt die niet goed uitpakten, en waar ik om dezelfde redenen aan mee deed. Maar daar hoor je mensen gelukkig niet meer over."