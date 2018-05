Vin Diesel gaat hoofdrol spelen in actiekomedie Muscle

In gesprek met Variety bevestigt Adam Fogelsont van STXfilms de medewerking van de ster uit de Fast and the furious-reeks.

"Ik ken Vin al meer dan een decennium nadat we hebben samengewerkt aan de Fast and the furious-franchise. Ik ben opgewonden over zijn terugkeer in het genre", zegt de voorzitter.

"Muscle is de perfecte combinatie van actie en humor dat miljoenen fans heeft over de hele wereld en die hem liefhebben. Wij geloven dat dit de potentie heeft om uit te groeien tot een volgende grote, franchise."

Wanneer Muscle wordt opgenomen, is nog niet bekendgemaakt.