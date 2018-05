Spangas kent voor het eerst geen stop tijdens zomervakantie

KRO-NCRV brengt tien weken lang Spangas op zomervakantie, waarbij elk hoofdkarakter een eigen aflevering krijgt met een eigen verhaal, drama en dilemma. Zo gaat Dylan surfen op Texel, Jip op zeilkamp en blijft Lef voor het eerst alleen thuis. De afleveringen borduren voort op de verhaallijnen van seizoen 11 en zijn een opmaat tot seizoen 12, dat in september begint.

Spangas is de langstlopende dagelijkse jeugddramaserie van Nederland. Het programma is sinds 2007 op de buis en viert in november dit jaar zijn 12,5 jarig jubileum met de 2000e aflevering. De serie over een groep leerlingen van een middelbare school is onlangs verkocht aan de Noorse publieke zender NRK Super.