Benedict Cumberbatch gaat hoofdrol spelen in Brexit-docudrama

De Engelsman kruipt volgens de BBC voor een twee uur durend televisiedrama voor Channel 4 in de huid van Dominic Cummings, de leider van de Vote Leave-campagne.

Cummings riep voorafgaand aan een referendum de Britten op te stemmen voor het uit de Europese Unie stappen van het Verenigd Koninkrijk. Volgens Channel 4 wordt in het drama geen oordeel gegeven over welk kamp gelijk had, maar wordt duidelijk gemaakt hoe het zover heeft kunnen komen.

Een aantal dagen geleden zei de Sherlock Holmes-acteur dat hij alleen nog aan projecten meewerkt waarbij mannen en vrouwen evenveel verdienen. Het is niet bekend of dat bij deze televisiefilm ook het geval is.