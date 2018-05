Lucasfilm wil spin-off over Star Wars-personage Lando maken

In gesprek met het Franse Premiere zegt de president dat ze graag ooit een film wil maken over het personage Lando Calrissian. "Natuurlijk zijn er nog veel verhalen te vertellen over Han en Chewbacca, maar Lando is komt ook aan de beurt."

Lando Calrissian verscheen voor het eerst in de Star Wars-reeks in de film The empire strikes back, gespeeld door Billy Dee Williams. In het vijfde Star Wars-deel Return of the jedi maakte hij ook zijn opwachting.

Momenteel wordt het personage vertolkt door Donald Glover in Solo: A star wars story, het nieuwste deel uit de Star Wars-serie, die op 23 mei 2018 in première gaat.

De nog titelloze negende film van de Star Wars-reeks komt in 2019 uit.