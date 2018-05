Jodie Foster krijgt eredoctoraat van Amerikaans filminstituut

Ook vormgever Dean Tavoularis valt de eer ten deel, meldt The Hollywood Reporter.

Foster kreeg als actrice tweemaal een Oscar, voor haar rollen in The accused en in The silence of the lambs. Na de afgelopen jaren vooral als regisseur achter de camera te hebben gewerkt, is de 55-jarige binnenkort te zien in de misdaadthriller Hotel artemis.

Tavoularis is bekend van zijn jarenlange samenwerking met regisseur Francis Ford Coppola.

De designer is medeverantwoordelijk voor films als The Godfather-trilogie, Apocalypse now, Bonnie & Clyde en The outsiders. Het AFI heeft in het verleden eredocoraten uitgereikt aan onder anderen Maya Angelou, Kathryn Bigelow, Carol Burnett en Rita Moreno. Foster en Tavoularis ontvangen hun eretitels op 11 juni in het Chinese Theater in Hollywood.