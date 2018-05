Donald Glover vond duet met Beyoncé in Lion King intimiderend

Glover, die momenteel een grote hit scoort met This is America en binnenkort te zien is in Solo: A Star Wars Story, vond het het geweldig om een artiest als Beyoncé aan het werk te zien. In de film zingen ze samen het nummer Can you feel the love tonight, geschreven door Elton John.

"Toen ik haar hoorde zingen dacht ik wel: zo, dit is heel bijzonder", vertelt hij aan Entertainment Tonight.

De rol in de nieuwe versie van de populaire Disneyfilm noemt Glover "een veilige keuze." "Iedereen die erbij betrokken is vindt de film geweldig, en iedereen kent de film ook heel goed."

De acteur en artiest hoefde zijn teksten ook nauwelijks te leren voordat hij aan zijn inspreekwerk begon. "Ik ken de songteksten", zei de acteur tegen zijn collega's. "Maak je daar maar geen zorgen over. Ik zat nog op de basisschool toen de film uitkwam."

De live action-versie van The Lion King komt uit op 19 juli 2019. Naast Glover en Beyoncé spreken onder meer ook Seth Rogen (Pumbaa) en John Oliver (Zazu) een stem in.