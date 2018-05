New Girl-acteur Max Greenfield in komedieserie The Neighbourhood

Greenfield vervangt Josh Lawson, die in de pilot nog te zien was, schrijft Deadline.

Dave Johnson (Greenfield) verhuist in The Neighborhood met zijn gezin naar een wijk in Los Angeles, waar niet iedereen zijn manier van omgaan met de buren waardeert. Cedric the Entertainer is in de serie te zien als bemoeizuchtige buurman Calvin Butler.

De 37-jarige Greenfield is momenteel nog te zien als Schmidt in New Girl, waarvan dinsdagavond de laatste aflevering wordt uitgezonden door Fox. De acteur was ook te zien in American Horror Story en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.