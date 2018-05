Superman-actrice Margot Kidder (69) overleden

De actrice is gevonden in haar huis in Livingston in de Amerikaanse staat Montana. Waaraan de actrice is overleden, is niet bekendgemaakt. Wel vermoedt de politie dat zij een natuurlijke dood is gestorven.

Vier dagen voor haar overlijden had Kidder nog een telefonisch interview met The Drew and Mike Show. Daarin vertelde ze last te hebben van griep en "elke anderhalf uur te moeten overgeven".

Kidder speelde gedurende haar carrière samen met vele grootheden uit de acteerwereld, onder wie Christopher Reeve (in Superman), Robert Redford en James Garner. Tot recentelijk was de actrice te zien in meerdere series en films.

Voor haar acteurscarrière vertrok ze in 1971 naar de VS. In 2005 werd ze Amerikaans staatsburger. In 2016 voerde ze campagne voor de Democratische Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders.