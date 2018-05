Meryl Streep te zien in Steven Soderbergh-film over Panama Papers

Ook Gary Oldman en Antonio Banderas zouden in gesprek zijn voor een rol in de film, schrijft The Hollywood Reporter. Details over de personages die zij spelen zijn nog niet bekendgemaakt.

Het project is gebaseerd op het boek The Secrecy World van Jake Bernstein, een onderzoeksjournalist die hielp om de Panama Papers openbaar te maken. In de Panama Papers staat informatie waaruit blijkt dat veel bedrijven en personen hun geld onderbrachten in Panama en andere landen om mogelijk belasting te ontwijken.

In de documenten werden ook beroemdheden genoemd zoals Jackie Chan, Simon Cowell, Emma Watson, voetballer Lionel Messi en de vader van de Britse premier David Cameron.