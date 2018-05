Katja Herbers had klik met Westworld-collega Ed Harris

"Hij was zo ongelooflijk lief en zorgzaam voor mij tijdens de opnames. Er was meteen een klik", aldus Herbers, die sinds dit seizoen een vaste rol heeft in Westworld.

"Het was raar, want ik was niet eens heel nerveus, maar hij behandelde me zo goed dat er meteen een soort connectie tussen ons was, als dat ergens op slaat."

Westworld gaat over een western-themapark dat wordt bevolkt door synthetische androïden (robots die extreem op mensen lijken), die in opstand komen. Herbers speelt een jonge vrouw die een bezoek brengt aan het park.

In Nederland is de serie via Ziggo te zien. Herbers was eerder te zien in de Amerikaanse series The leftovers en Manhattan.