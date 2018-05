BAFTA TV Awards voor Molly Windsor en Sean Bean

Sean Bean viel in de prijzen vanwege zijn rol in Broken. Joe Cole, Tim Pigott-Smith en Jack Rowan waren ook genomineerd. Beste actrice werd Molly Windsor, Zij is te zien in de miniserie Three girls. De andere genomineerden waren Claire Foy voor haar rol in The crown, Sinead Keenan en Thandie Newton.

Vanessa Kirby werd onderscheiden voor haar bijrol in The crown. Brían F. O'Byrne kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol in Little boy blue. Peaky blinders werd uitgeroepen tot beste dramaserie en Three girls werd tot beste miniserie gekroond.

Graham Norton kreeg de award in de categorie entertainment performance voor zijn The Graham Norton show. The voice UK was genomineerd in de categorie entertainmentprogramma. Maar de award ging uiteindelijk naar grote concurrent Britain's got talent.