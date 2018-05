Cannes update: Veel #metoo en kwaliteit, maar weinig sterren

Het filmfestival aan de Franse zuidkust is al 71 jaar een van de belangrijkste filmevenementen ter wereld: een plekje in de competitie om de Gouden Palm of een van de bijprogramma’s wordt door regisseurs als een grote eer beschouwd. Toch gaan vooral grote Hollywood-films niet meer op het festival in première.

Voor het filmfestival begon, voerde de organisatie een aantal nieuwe 'spelregels' in. Op de rode loper geldt een selfie-verbod, omdat het maken van foto’s voor afleiding zou zorgen op de gracieuze premières. Films van Netflix werden uitgesloten van competitie, omdat de streamingdienst weigert zijn titels in de bioscoop uit te brengen. Journalisten werden op hun plek gezet door de persvoorstellingen pas na de premières te tonen. Makers zouden hebben geklaagd dat negatieve recensies hun feestjes zouden verpesten.

Kaskrakers

Waar het vroeger elke avond een komen en gaan was van grote premières bomvol sterren, gaat er dit jaar slechts één blockbuster in Cannes in première: de langverwachte Star wars-spinoff Han Solo. Andere grote titels als The incredibles 2, Ocean’s eight of Jurassic world: fallen kingdom worden elders gelanceerd.

De bekendste namen kwamen de eerste avond langs ter gelegenheid van de matig ontvangen openingsfilm Everybody knows. Penélope Cruz speelt een vrouw die tijdens een feest in Madrid haar dochter kwijtraakt. Cruz' echtgenoot Javier Bardem speelt de ex die haar helpt zoeken.

"Nee", beantwoordde Cruz braaf de vraag of haar relatie met Bardem was veranderd door samen deze intense film te maken. "Het geheim is dat wij onze personages niet mee naar huis nemen. We werken gelukkig op dezelfde manier: als je werk en privé goed gescheiden kunt houden, is het niet zwaar om in een dramatische rol te kruipen wanneer je op de set staat.'' Bardem, die weinig spraakzaam was tijdens de persconferentie, knikte instemmend.

Gouden Palm

Ook in de competitie om de Gouden Palm, de belangrijkste prijs op het festival, lijkt de organisatie te hebben gekozen voor relatief onbekend talent. Bijna de helft van de 21 titels die kans maken op de prijs, zijn van makers die voor de eerste keer meedoen aan de wedstrijd.

Dat betekent dat er veel te ontdekken valt aan nieuw, jong talent. Maar het betekent ook een risico; een editie waarin naast grote sterren ook kwalitatief hoogstaande films ontbreken, doet afbreuk aan het imago van Cannes als respectabel platform.

Nederlanders

Een van de films die wel goed is ontvangen op het festival, is Girl: het regiedebuut van de 26-jarige Belgische regisseur Lucas Dhont. De film kreeg zaterdag een staande ovatie van meer dan tien minuten. De "liefdesbaby van Black swan en Xavier Dolan", zoals een filmjournalist zei, volgt de vijftienjarige Lara die geboren is in het lichaam van een jongen en niets liever wil dan ballerina worden. Ze begint op hetzelfde moment aan haar hormoonbehandeling én de loodzware opleiding aan de Balletacademie, een combinatie die veel druk op haar zet. Het drama is eind 2018 in de Nederlandse bioscopen te zien.

Cannes heeft dit jaar voor geen enkel (bij)programma Nederlandse titels of makers geselecteerd. Al is er goede hoop voor volgend jaar: Paul Verhoeven, die een bliksembezoek aan het festival bracht, gaat binnenkort van start met de opnames van zijn Franstalige nonnendrama Blessed virgin.

De 79-jarige regisseur maakte in Cannes bekend daarna weer een Nederlandstalige film te gaan maken: familie-tragikomedie Het geheim van een goed huwelijk. Hij wil heel graag een keer met jong Nederlands talent gaan werken. "Bovendien vind ik het heel fijn om op een set weer eens heel direct te kunnen zeggen wat ik denk. In het Frans of Engels kan ik mij toch moeizamer uitdrukken; je mist een bepaald gemak als je dingen moet uitleggen in een taal die je niet van nature hebt meegekregen."

Vrouwenzaken

De #metoo-discussie hangt als een grauwe sluier boven het festival. Meerdere slachtoffers van Weinstein vertelden dat hij in hotels en op boten tijdens het festival jarenlang zijn gang kon gaan.

De Franse overheid heeft een alarmnummer in het leven geroepen waar slachtoffers of getuigen (mogelijk) seksueel misbruik kunnen melden. Maar ook de discussie of er wel genoeg vrouwelijke regisseurs in de competitie zijn opgenomen, wordt dagelijks gevoerd. Dit jaar zijn drie van de 21 titels door vrouwen gemaakt.

Juryvoorzitter Cate Blanchett beklemtoonde aan het begin van het festival niet op het geslacht van de makers te zullen letten bij het toekennen van de prijzen. Zij ontpopte zich afgelopen week als voorvechter van de strijd voor gelijke vrouwenrechten op het festival.

De rode loper werd zaterdagavond ingenomen door bijna honderd vrouwelijke acteurs, regisseurs en producenten onder leiding van Blanchett. Voor de film Girls of the sun (over vrouwelijke verzetsstrijders in Koerdistan) wilden ze met een verklaring alle vrouwen ter wereld een hart onder de riem steken en pleiten voor een gelijke behandeling op alle fronten.