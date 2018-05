NBC kondigt zesde seizoen aan van The blacklist

Volgens de Amerikaanse website Deadline krijgt het nieuwe seizoen van The blacklist 22 afleveringen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze worden uitgezonden. Op dit moment is het vijfde seizoen van de serie bezig. De laatste aflevering is te zien op 16 mei.

In The blacklist speelt James Spader de voormalig marinier Raymond "Red" Reddington, die ervoor kiest het criminele pad te bewandelen. Als hij in handen van de FBI komt, zegt hij een lijst te hebben met daarop de meest gevaarlijke criminelen ter wereld.

Andere rollen in The blacklist worden vertolkt door Megan Boone, Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison, Mozhan Marnò en Hisham Tawfiq. In Nederland wordt de serie uitgezonden door RTL 5.