Fox neemt afscheid van Brooklyn Nine-Nine en Last Man on Earth

Dat schrijft The Hollywood Reporter. Brooklyn Nine-Nine was vijf seizoenen te zien en The Last Man on Earth vier.

Voor Brooklyn Nine-Nine is er echter nog hoop. Zo hebben Hulu, TBS, NBC en Netflix naar verluidt al laten weten interesse te hebben in de komedie over het fictionele 99ste district van de New York City Police Department in Brooklyn.

De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door onderen Andy Samberg, Terry Crews en Andre Braugher.