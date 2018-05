Ricky Gervais speelt hoofdrol in eigen komedieserie After Life

After Life zal bestaan uit zes afleveringen die ieder een half uur duren, schrijft The Hollywood Reporter woensdag.

De serie gaat over Tony (gespeeld door Gervais), die een perfect leven had totdat zijn vrouw Lisa plotseling overlijdt. De dood verandert zijn leven en zorgt ervoor dat Tony vanaf dan alles zegt en doet wat hij zelf wil. Dat doen voelt voor hem als een superkracht, maar het blijkt lastig te zijn als iedereen de aardige man probeert 'te redden' die ze ooit kenden.

Het is niet de eerste keer dat Ricky Gervais in een zelfgeproduceerde serie speelt. Eerder zat hij in het komische drama Derek, dat in 2015 uitkwam. Wanneer After Life te zien is op Netflix, is nog niet bekend.