Gary Oldman en Dylan O'Brien spelen rol in thriller The Bayou

De opnames voor The Bayou beginnen in juni en de film wordt in New Orleans opgenomen.

Het wordt de eerste film sinds zijn Oscarwinst voor Oldman. Voor zijn rol in Darkest Hour werd hij verkozen tot beste acteur.

In The Bayou speelt O'Brien de protegé van een huurmoordenaar (Oldman), die er alles aan wil doen om een tienermeisje (Joey King) te redden uit de handen van een organisatie in mensenhandel. Wanneer de film in de bioscoop te zien is, is nog niet bekend.