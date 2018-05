Olivia Lonsdale krijgt hoofdrol in telefilm over martial arts

De acteurs spelen twee broers die ieder op hun eigen manier omgaan met het plotselinge verlies van hun moeder.

De opnames zijn van start gegaan, maakte producent IJswater Films woensdag bekend tijdens het festival van Cannes. Free Fight wordt geregisseerd door de jonge filmmaker Sven Bresser, die eerder bekroond werd voor zijn HKU-eindexamenfilm. Hij schreef het scenario samen met Saar Ponsioen, die vorig jaar een Studenten Oscar won met het door haar geschreven Grijs is ook een kleur.

Olivia Lonsdale brak door met haar rol in de clip Drank & Drugs van Lil' Kleine. Daarna was zij te zien in veelgeprezen films als als Prins, Monk en Geen koningen in ons bloed.

Free Fight, die wordt gemaakt in de NPO-serie Onenightstand, gaat in september in première op het Nederlands Film Festival en zal daarna bij de NPO te zien zijn.