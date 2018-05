Wes Anderson regisseerde Isle of dogs voornamelijk vanuit huis

De animatoren en poppenmakers werkten op hun beurt in verschillende steden en soms zelfs werelddelen. Liefst 27 hoofdanimators werkten met tien assistenten aan de belangrijkste scènes van Isle of dogs. In totaal werkten 670 mensen aan de film, die bestaat uit 144.000 beelden.

"Er gingen talloze e-mails over en weer tussen iedereen", vertelt Keukeleire aan NU.nl. "Het went. Natuurlijk gaat het sneller als hij in de buurt zou zijn, maar we werkten niet allemaal op dezelfde plek. Maar hij heeft een heel duidelijk beeld van wat hij wil en wil ook graag die controle."

De Belgische was al gewend aan de werkwijze van de Amerikaanse filmmaker. Keukeleire werkte eerder met Anderson samen aan zijn eerste stop-motionfilm Fantastic mr. Fox uit 2009. Hij vroeg haar twee jaar geleden voor zijn nieuwste film. "Er waren ook veel mensen die de communicatie organiseerden." Tijdens het maken van de film heeft Keukeleire Anderson een aantal keren ook daadwerkelijk gezien.

Ambitieus

Isle of dogs, die vanaf donderdag in de bioscopen draait, speelt zich af in de Japans aandoende stad Megasaki, waar de leider alle honden naar een vuilniseiland verbant. Het jongetje Atari reist af naar het eiland om zijn hond terug te vinden.

Een paar maanden voor het filmen begon, ging Keukeleire aan de slag met de poppen, om te kijken of alles in orde was. Als hoofdanimator maakte Keukeleire een aantal belangrijke scènes in de film, onder meer een flashback van Atari's eerste ontmoeting van zijn hond.

"De film is heel ambitieus", zegt Keukeleire over het project. "Er zijn zoveel verschillende sets en karakters te zien." In totaal zijn 240 sets gebouwd en 1.097 poppen gemaakt. De grootste set was 9 meter lang en de kleinste niet veel groter dan een handpalm.

"Het gemiddelde voor een animator was ongeveer twee seconden per dag, maar soms kon ik ook vier seconden in een dag gefilmd krijgen."

Kim Keukeleire aan het werk

Stemmen

De stemmen van de acteurs zijn belangrijk voor het werk van de Waalse. Onder meer Bill Murray, Bryan Cranston en Scarlett Johansson zijn in Isle of dogs te horen.

"De hond die Cranston inspreekt heeft een heel diepe stem, dat geeft hem al heel veel karakter mee. De pop is ook heel groot en massief en dat geeft ook een richting", vertelt de animator. Voor de poppen hebben de makers camera's op echte honden geplaatst om de bewegingen van de beesten goed te kunnen namaken.

Bij stop-motion worden de poppen minutieus bewogen per shot. "Je kijkt altijd meteen terug hoe de optelsom van de bewogen beelden eruit komt te zien. Zo kun je meteen zien of de volgorde goed is of dat er nog aanpassingen nodig zijn."