Sharon Stone speelt ceo in nieuwe film Corporate Animals

Naast Stone zijn ook Ed Helms (The Hangover) en Jessica Williams (The incredible Jessica James) in de door Deadline als gitzwarte komedie omschreven film te zien.

De film gaat over het fictieve bedrijf Incredible Edibles dat een teamuitje organiseert, maar het uitstapje loopt helemaal verkeerd af. Tijdens het verkennen van grotten raakt de groep bekneld en moeten de collega's samen proberen om weer heelhuids bovengronds te raken.

De film wordt geregisseerd door Patrick-Kack Brice, die eerder verantwoordelijk was voor de film Creep. Wanneer de film in Nederland te zien is, is nog niet bekend.