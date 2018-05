Tim Immers onderschatte roem tijdens begintijd GTST

"Ik weet nog dat Joop van den Ende mij als waarschuwing meegaf: 'Realiseer je dat je niet meer in een tram kunt zitten.'"

"Toen dacht ik daar heel luchtig over, ik had toch een auto? Maar ik geloof dat ik tien jaar lang niet meer door de Kalverstraat ben gelopen, omdat ik continu werd aangestaard en aangesproken. Het was pittig om daar onvoorbereid in terecht te komen. Dat heb ik niet altijd even fijn en makkelijk gevonden", zegt Immers in een interview in Veronica Magazine.

De 46-jarige Immers was in 1992, 1993 en 1995 in de succesvolle soap te zien. Nu, 23 jaar later, maakt hij opnieuw zijn opwachting in de serie. In de tussentijd heeft Immers zich op zakelijk vlak ontplooid tot horecaondernemer. Over de mogelijke invloed van zijn zichtbaarheid in de serie en de aandacht van fans is hij stellig.

"Qua timing is het niet zo handig geweest. Ik heb tweeënhalf jaar geleden restaurant Hangar in Amsterdam geopend. Dat is echt wel een serieus ding. We zijn geen dagjesmensenrestaurant. We zitten op een bijzonder plekje, met uitzicht op het IJ, dus ik weet niet of wij er wel bij varen als er ineens bussen langskomen."