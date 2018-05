Opnames eerste film van Halina Reijn met Carice van Houten van start

Van Houten speelt een psychologe in een tbs-kliniek die valt voor serieverkrachter Idris (Kenzari), die ogenschijnlijk klaar lijkt om terug te keren in de maatschappij.

Esther Gerritsen (bekend van Nena Dorst) schreef op basis van het idee van Reijn het scenario.

Het is de eerste keer dat Reijn een film regisseert. Ze speelde talloze grote rollen in het theater en de bioscoop, onder meer in Zwartboek, Valkyrie en Van God Los. Reijn noemt het regisseren een "lang gekoesterde droom die uitkomt".

Locus of Control wordt geproduceerd door Topkapi Films (Alles is Liefde), in samenwerking met BNNVARA en Man Up, het nieuwe productiebedrijf van Van Houten en Reijn. Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscopen te zien zal zijn.