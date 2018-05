Regisseur Lars von Trier inderdaad uitgenodigd voor filmfestival Cannes

Dat bevestigde festivalleider Thierry Frémaux maandag, nadat hij vorige maand al had opgemerkt dat het wellicht tijd was om Von Trier "weer een plek als filmmaker te geven".

Von Trier werd in 2011 verbannen na zich tijdens een persconferentie als nazisympathisant te hebben gepresenteerd met een verwijzing naar de herkomst en de Duitse achtergrond van zijn familie.

"Lars werd tot persona non grata verklaard omdat hij grappen maakte over zaken waarover je geen grappen maakt'', riep Frémaux maandag in herinnering. "Hij is geen antisemiet, heeft niets tegen joden en is geen nazi." Het bestuur heeft nu besloten dat "lang genoeg gestraft is''.

Seriemoordenaar

Von Trier is uitgenodigd aanwezig te zijn bij de vertoning van zijn film The House That Jack Built, over een seriemoordenaar. De film doet buiten mededinging mee.