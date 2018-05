Bruce Willis neemt rol bokscoach Mike Tyson in Cornerman op zich

Dat schrijft Deadline.

De film draait om het leven van Tyson, die als dertienjarige jongen de sportschool van D'Amato kwam binnenlopen. Onder de hoede van zijn coach werkte Tyson zich op tot wereldkampioen in de zwaargewichtklasse. Tyson, net als zijn coach geboren in New York, was met zijn twintig jaar de jongste wereldkampioen ooit.

Wie de rol van Tyson naast Willis gaat spelen, is nog niet bekend. Het castingbureau is nog op zoek naar twee acteurs die de rol van de jonge en oude Tyson op zich nemen.

Anthony Hopkins

Naast Willis was ook Anthony Hopkins in beeld als bokscoach van Tyson. Het castingbureau en regisseur Rupert Friend, die bij het grote publiek bekend werd van zijn rol als Peter Quinn in Homeland, kozen echter voor de Die Hard-acteur.