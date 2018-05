Gangsterserie Peaky Blinders krijgt extra seizoenen

Steven Knight, bedenker van de serie, bevestigt het nieuws voor het vervolg van de serie. "We zijn blij dat er een zesde seizoen komt en hoogstwaarschijnlijk ook een zevende", zo vertelde hij tijdens een lunch van de Birmingham Press Club. "We hebben met hoofdrolspeler Cillian Murphy gesproken en hij gaat er volledig voor."

Momenteel wordt er aan het vijfde seizoen van Peaky Blinders gewerkt. Wanneer die afleveringen te zien zijn, is nog niet bekend. Netflix heeft de rechten van de serie in handen. De streamingdienst voegde het gehele vierde seizoen één dag nadat het seizoen op de BBC was afgerond aan haar aanbod toe.

Gaite Jansen

Naast Cillian Murphy spelen onder anderen ook Paul Anderson, Tom Hardy en Helen McCrory rollen in de serie. De Nederlandse actrice Gaite Jansen was in het derde seizoen te zien als de Russische prinses Tatiana Petrovna.