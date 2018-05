Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

In afwachting van de eerste Nederlandse Netflix Original kunnen we vanaf deze week de eerste Deense serie van de dienst bekijken. In The Rain, dat doet denken aan The Walking Dead, is bijna de volledige wereldbevolking uitgeroeid door een nieuw en zeer agressief virus dat is verspreid door de regen.

Een broer en zus behoren tot de selecte groep overlevers in Denemarken, die samen in het post-apocalyptische tijdperk op zoek gaan naar andere lotgenoten én hun vader. De twee voegen zich bij een groep jonge overlevers waarmee ze - in de serie inmiddels zes jaar na "de regen" - een nieuw bestaan proberen op te bouwen.

Terwijl de Amerikanen in de ban zijn van het vijfde, allerlaatste seizoen van The Originals op televisie, krijgen Netflix-abonnees in één klap alle seizoenen - tot aan het huidige - voorgeschoteld. De serie draait om vampierfamilie Mikaelson, bekend als de antagonisten uit het derde seizoen van The Vampire Diaries, waar The Originals een spin-off van is.

De Mikaelsons keren in het eerste seizoen van The Originals na honderd jaar terug naar New Orleans, eeuwen daarvoor gesticht door hoofdpersonage Klaus. Zijn duivelse protegé Marcel zwaait nu de scepter over deze magische stad. Het is aan Klaus en zijn familie om Marcel te verdrijven en de macht te grijpen.

Ook zijn sinds deze week alle zes de seizoenen van Arrow te streamen. De drama- en misdaadserie vertelt over Oliver Queen, wiens vader bij een schipbreuk om het leven komt. Zelf raakt hij vijf jaar zoek. Wanneer de rijke erfgenaam op een onbewoond eiland gevonden wordt en hij terugkeert naar huis, merkt zijn omgeving dat hij veranderd is. Wat zij niet weten, is dat hij een alterego heeft ontwikkeld die ’s nachts als de mysterieuze Arrow onrecht en misdaad bestrijdt.

Deze week verschenen ook nieuwe afleveringen van onder meer Riverdale, The 100, Designated Survivor, The Flash en Lucifer op Netflix. Verder kun je kijken naar nieuwe seizoenen van Monty Python’s Flying Circus (S04), Arrested Development (een nieuwe versie van het vierde seizoen) en Dear White People (S02).

Films

Fan van Black Mirror? Dan ligt de nieuwe Netlix Original Anon helemaal in jouw straatje. Het verhaal speelt zich af in een wereld waarin alle levens 24/7 vastgelegd en gemonitord worden, om de veiligheid te kunnen waarborgen. Terwijl "privacy" door technologie een achterhaald begrip is geworden, onderzoekt een rechercheur, gespeeld door Clive Owen, een seriemoordenaar die is gewist uit alle visuele bestanden. Ook Amanda Seyfried, die je kent van de film In Time uit hetzelfde genre, heeft een hoofdrol in de scifi-thriller.

Verder is de haaienfilm The Shallows, een low-budget productie die het verrassend goed deed bij het bioscooppubliek in 2016, toegevoegd aan het aanbod. In The Shallows wordt Nancy (Blake Lively) aangevallen door een witte haai wanneer ze in haar eentje aan het surfen is in een verlaten baai. Ze komt vast te zitten op een kleine rots, minder dan tweehonderd meter verwijderd van het strand. Durft ze de oversteek te wagen? Voor wie maar geen genoeg krijgt van haaienfilms en ook heeft genoten van de thriller 47 Meters Down, hebben we enorm goed nieuws voor je.

Ryan Gosling is op de streamingdienst te zien in de film Only God Forgives, waarin hij Julian speelt, die samen met zijn broer Billy een boksclub in Bangkok runt. Deze club dient als dekmantel voor een drugsoperatie. Wanneer Billy vermoord wordt, gaat Julian op zoek naar de moordenaar en komt hij terecht in een bloederige spiraal van woede, verraad en wraak. Uiteindelijk moet hij het opnemen tegen een beruchte Thaise agent.

Verder kun je genieten van onder meer Enough, Life Happens, The House Bunny, 30 Minutes Or Less, Tooth Fairy, The International, Big Friendly Giant, The Best Exotic Marigold Hotel, Nebraska, Amour, Security, Unlocked en Beyond Skyline.

Documentaires

Een documentaire die je gezien móet hebben is toch wel Amy, over de in 2011 overleden zangeres Amy Winehouse. De film vertelt het schrijnende en unieke levensverhaal van zangeres Amy Winehouse vanuit haar eigen perspectief. We zien het succes, maar ook de keerzijde daarvan, die haar op 27-jarige leeftijd fataal werd. Winehouse behoort daarmee tot de bekende Famous 27-club van ’s werelds grootste talenten die veel te vroeg, op hun 27e, het leven lieten.

Interessant? Toevallig is de docufilm 27: Gone Too Soon ook nieuw op Netflix deze week. Hierin komen omstandigheden rond de tragische dood van Amy aan bod, maar ook Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin en Kurt Cobain komen voorbij.

Voetballiefhebbers kunnen vanaf deze week genieten van Le K Benzema, over de aanvaller van Real Madrid Karim Benzema. Nadat hij werd gechanteerd en aan de kant werd gezet door het Franse nationale team, vertelt de voetballer zijn kant van het verhaal. Het Franse elftal, de zaken, zijn imago, zijn relatie met Zidane en Ronaldo, zijn relatie met Frankrijk en de Fransen, Real Madrid, Olympique Lyon, zijn twijfels én zijn glorie komen aan bod. Grote namen als Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Gareth Bale, Franck Ribery, Sergio Ramos en vele anderen komen aan het woord in de documentaire.

Ook nieuw te bekijken zijn: The Carter Effect, Tesla, The Battle of Chosen, Requiem for an American Dream en My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman: Tina Fey.