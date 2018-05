Jay-Z maakt zesdelige docureeks over Meek Mill

De serie gaat over de strijd van Meek Mill en de gebreken van het Amerikaanse strafrechtsysteem, schrijft The Hollywood Reporter.

De serie, die volgend jaar in première moet gaan, biedt kijkers volgens Amazon een "ongekende toegang tot Meeks leven, carrière en strijd tegen het strafrechtsysteem". De 30-jarige rapper zegt dankbaar te zijn voor de kans zijn verhaal te kunnen doen.

Meek Mill, die in 2007 werd veroordeeld wegens drugs- en wapenbezit, werd vorig jaar twee keer gearresteerd: een keer voor een vechtpartij en een keer voor roekeloos rijden. Hij werd toen naar de gevangenis gestuurd omdat hij de voorwaarden van zijn proeftijd had geschonden.

Meek Mill kreeg steunbetuigingen van diverse andere rappers, onder wie Jay-Z. Die schreef een column in The New York Times, waarin hij stelde dat Meek Mill slachtoffer is geworden van het Amerikaanse rechtssysteem. "Zwarte mensen worden veel vaker terug naar de gevangenis gestuurd dan witte. Daartegen moeten we in actie komen."