Netflix bevestigt rol Helena Bonham Carter in The Crown

Dat maakt Netflix donderdag bekend. Bonham Carter gaat de rol spelen van prinses Margaret, de zus van de Britse koningin Elisabeth.

Actrice Vanessa Kirby, die de rol van Margaret speelde in de eerste twee seizoenen, liet in januari al weten dat de actrice haar rol opvolgt. Nu heeft de streamingdienst dit officieel bevestigd.

The Crown belicht per seizoen zo'n tien jaar uit het leven van de Britse vorstin. Acteurs Matt Smith en Claire Foy worden in het derde seizoen vervangen door oudere spelers. De rol van de koningin wordt overgenomen door Olivia Colman.

"Ik weet niet wat ik enger vind, de echte prinses Margaret eer aandoen of in de voetsporen treden van Vanessa Kirby", aldus de actrice over haar nieuwste rol. "Het enige dat ik kan garanderen is dat ik kleiner ben dan Vanessa."

Premier Wilson

Ook maakte Netflix bekend dat acteur Jason Watkins de rol gaat spelen van premier Harold Wilson.

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen van The Crown te zien is. Vermoedelijk is dat in december, gezien de eerste twee seizoenen toen ook uitkwamen.

