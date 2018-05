Productiebedrijf klaagt Richard Gere aan voor 'stelen' boekverfilming

De aanklacht komt enkele dagen nadat de 68-jarige Gere het bedrijf juist betichtte van afpersing.

Vorige week klaagde Gere Random Acts Entertainment-eigenaren Scott en Anna Elias aan voor contractbreuk. Hij zou voor 500.000 dollar (ruim 415.000 euro) worden afgeperst na een stukgelopen samenwerkingsverband. Er zouden "creatieve verschillen" spelen, schrijft The Hollywood Reporter.

Het conflict gaat over de verfilming van het boek Bones of the Master: A Journey to Secret Mongolia, waarover de acteur en het productiebedrijf in 2009 de handen ineensloegen. Gere beweert dat hij de scriptrechten had verworven, maar dat de eerste scriptversie van Anna Elias "jammerlijk inadequaat" was. Om die reden wilde hij zijn naam niet langer aan het project verbinden.

Het productiebedrijf zou Gere al vaker met een "beledigende en lasterlijke" rechtszaak gedreigd hebben. Hij klaagde de productie-eigenaren daarop al eerder aan.

Tegenaanklacht

Woensdag dienden Scott en Anna Elias een tegenaanklacht in. Gere zou geschreven overeenkomsten hebben verbroken, het "goede vertrouwen" hebben beschadigd en "oneerlijk gehandeld" hebben.

"Nadat ze acht jaar lang aan het project werkten, besloot Gere dat hij het project helemaal voor zichzelf wou houden. Ondanks de overeenkomst dat het fiftyfifty verdeeld zou worden", aldus de advocaat van het productiebedrijf tegen The Hollywood Reporter.