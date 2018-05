Recensieoverzicht: 'Weinig te lachen' in 'kwetsende' komedie I feel pretty

Zijn ze erin geslaagd om een maatschappelijk kritisch geluid neer te zetten? NU.nl zet de recensies op een rij.

de Volkskrant - twee sterren

"De tijd is rijp voor een scherpe komedie over de obsessie met schoonheidsidealen, zou je zeggen, maar I feel pretty is niet die film. Het regie- en scenarioduo Abby Kohn en Marc Silverstein (Never Been Kissed) schetst een onnozele karikatuur, met uitvergrotingen op standje maximaal."

Het Parool - geen sterren

"I feel pretty heet een komedie te zijn en er valt verdraaid weinig te lachen. Na vijf keer schudden met je flubberbuik is dat echt niet meer grappig. Bovendien werken beide versies van Renee op de zenuwen. De eerste omdat ze zo schichtig doet. De tweede omdat ze zo absurd arrogant is. Het voorspelbare compromis komt te laat."

De Telegraaf - twee sterren

"In de basis is I feel pretty een komedie met het hart op de goede plaats. Jammer alleen dat de boodschap van de film (Houd van je mooie, eigen zelf!) zo klunzig en platvloers verteld wordt. Het regisseursduo Abby Kohn/Marc Silverstein (How to be single) heeft te veel kwetsende grapjes nodig over dames met een maatje meer."

