Makers The Handmaid's Tale kondigen derde seizoen aan

Dat meldt Variety woensdag. De serie, die draait om een dystopisch Amerika waarin vrouwen als eigendommen worden beschouwd, is in Amerika te zien via het Amerikaanse Hulu. Volgens de streamingdienst is The Handmaid's Tale de meest bekeken serie op het platform.

Bij de meest recente uitreiking van de Emmy Awards won The Handmaid's Tale acht prijzen, waaronder die voor beste dramaserie. Hoofdrolspeelster Elisabeth Moss (Mad Men) won de Emmy voor beste actrice in een dramaserie. Naast Moss zijn onder meer ook Gilmore Girls-actrice Alexis Bledel en Joseph Fiennes te zien.

Het tweede seizoen van de serie, gebaseerd op de gelijknamige roman van Margaret Atwood, wordt momenteel uitgezonden. Wanneer het derde seizoen te zien zal zijn, hebben de makers nog niet bekendgemaakt.