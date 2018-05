HBO-serie Westworld krijgt derde seizoen

Dat maakt betaalzender HBO, die de serie uitzendt, dinsdag bekend.

Westworld is een grote hit, met een gemiddeld aantal kijkers van 13,2 miljoen. Daarmee stijgt het boven de kijkcijfers uit van het eerste seizoen van Game of Thrones. In de serie, die zich afspeelt in een technologisch geavanceerd themapark dat wordt bevolkt door androïden, zijn onder meer Ed Harris en Anthony Hopkins te zien.

Het tweede seizoen van Westworld is vanaf 23 april via Ziggo te zien. In de nieuwe reeks heeft ook de Nederlandse Herbers een rol.