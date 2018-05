Nieuw seizoen Arrested Development 'komt heel snel'

Het nieuwe seizoen van de serie, die draait om een ontspoorde familie, zal "heel snel" op Netflix verschijnen, twittert de seriemaker dinsdag. "De datum wordt binnenkort bekendgemaakt."

Ook het vierde seizoen van Arrested Development, waarin onder meer acteurs Jason Bateman, Will Arnett en Portia de Rossi spelen, was te zien via de streamingdienst. Hurwitz onthult dat er op vrijdag 5 mei een nieuwe versie van dit seizoen op Netflix wordt uitgebracht.

Remix

In het vierde seizoen stond in elke aflevering één personage uit de serie centraal. Dit tot ongenoegen van sommige fans, die liever meer interactie zagen tussen de verschillende karakters. "De inhoud van vijftien individuele verhaallijnen heb ik gemixt tot 22 'nieuwe' afleveringen, die de lengte hebben van de afleveringen uit de eerste drie seizoenen", aldus Hurwitz.

Dat heeft als gevolg dat alle gebeurtenissen uit het vierde seizoen nu in chronologische volgorde te zien zullen zijn in de "nieuwe" versie, die de titel Arrested Development Season 4 Remix: Fateful Consequences krijgt.

Het is nog niet bekend of Jeffrey Tambor, die is beschuldigd van seksuele intimidatie, ook te zien zal zijn in het vijfde seizoen. Eerder liet de cast wel weten achter hem te staan en dat zij hopen dat Tambor terugkeert in de serie.