Charlotte Rampling in Paul Verhoevens erotische thriller Blessed Virgin

Dat schrijft Deadline.

Naast de 72-jarige Rampling, die een Oscar-nominatie kreeg voor haar rol in 45 Years en onlangs te zien was in Red Sparrow, hebben Virginie Efira (Elle), Lambert Wilson (The Matrix Reloaded) en Daphne Patakia rollen in de nieuwe Franstalige film van Verhoeven.

Blessed Virgin wordt een bewerking van het boek Immodest Acts van Judith C. Brown. Het verhaal gaat over het leven van een lesbische non die tijdens de renaissance in een klooster in Italië leefde.

Opnamen voor de film starten in augustus.