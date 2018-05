'Claire Foy krijgt ruim 270.000 dollar ter compensatie van lager salaris'

Dat melden meerdere buitenlandse media maandag. Smith, die de rol speelt van prins Philip, is in de serie minder vaak te zien dan Foy. Toch zou hij een hoger salaris hebben gekregen dan de actrice.

Dit kwam volgens producenten van de Netflix-serie omdat Smith voor The Crown startte een bekendere naam was, vanwege zijn rol in Dr. Who. Critici zagen het echter als het zoveelste voorbeeld van de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in de entertainmentwereld die al langer onderwerp van gesprek zijn.

Smith zou per aflevering 13.700 dollar (ruim 11.000 euro) meer gekregen hebben dan Foy. Om hun salarissen gelijk te stellen, is men gekomen tot het bedrag van 274.000 dollar.

De producenten van The Crown hebben inmiddels beloofd dat in de komende seizoenen niemand meer zal verdienen dan "The Queen".

Voor Foy en Smith heeft dat geen gevolgen: hun rollen worden in de komende reeks overgenomen door andere acteurs omdat hun personages volgens het verhaal dan ouder zijn. Olivia Colman zal in seizoenen 3 en 4 de koningin spelen, Tobias Menzies kruipt in de huid van prins Philip.